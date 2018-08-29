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Управління комунального господарства знайшло ФОП, який буде реконструювати єдиний підземний перехід у Житомирі

29 серпня 2018

Управління комунального господарства знайшло підрядника, який за 1,2 млн грн буде реконструювати підземний перехід на проспекті Миру в Житомирі.

28 серпня з ФОП Загладько Віктор Миколайович був укладений договір на роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м. Житомирі. Вартість виконання робіт - 1 млн 236 тис. 994 грн. Зазначений у тендері строк виконання робіт з 28 серпня 2018 року до 31 грудня 2019 року.

ФОП Загладько проживає в селі Ліщин Житомирського району, на місцевих виборах 2015 року він був обраний депутатом Житомирської районної ради від Всеукраїнської чорнобильської народної партії «За добробут та соціальний захист народу» і на той час працював директором комунального підприємства «Облархпроект» Житомирської обласної ради. Зараз Віктор Загладько – директор приватного підприємства «Імперія будівництва» і один із його засновників. Він також очолює обласну галузеву організацію «Асоціація роботодавців-будівельників».

Нагадаємо, на початку літа 2018 року у Житомирі проводили опитування щодо варіантів облаштування пішохідного переходу на проспекті Миру біля панчішної фабрики: за капітальний ремонт підземного переходу висловилися 47,9%, за облаштування наземного переходу – 52,1%.

Як повідомляв Житомир.info, 9 листопада 2017 року під час засідання сесії Житомирської міської ради депутати прийняли субвенцію з державного бюджету в розмірі 1 млн грн, яка була виділена завдяки нардепу Бориславу Розенблату і мала бути спрямована на роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру. Згодом депутат міської ради від Радикальної партії Ірина Ярмоленко опублікувала фото з можливими варіантами підземного переходу на проспекті Миру, ця реконструкція коштувала 3,5 млн грн. Депутат міської ради Іван Фурлет в червні 2018 року показав альтернативний проект - наземний перехід, який коштує 2,2 млн грн. Поки депутати вирішують питання з підземним та наземним переходами, житомиряни біля панчішної фабрики просто перебігають дорогу.

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