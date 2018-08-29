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У Європі більше мільйона електромобілів

28 серпня 2018

Лідерами з продажу електромобілів стали Норвегія, Німеччина і Великобританія. Очікується, що до кінця року Німеччина вийде на перше місце.

Число електромобілів в Європі в першому півріччі 2018 року перевищила 1 млн, а до кінця року по дорогах європейського континенту будуть їздити вже 1,35 млн таких машин. Про це йдеться в дослідженні шведської аналітичної компанії EV-Volumes, опублікованому в неділю, 26 серпня.Продажі електромобілів, за її даними, в першій половині 2018 року збільшилися на 42 відсотки в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і досягли 195 тисяч. Але в цілому електромобілі поки складають тільки 2 відсотки від всіх продажів машин в Європі.

Лідерами з продажу електромобілів стали Норвегія, Німеччина, Великобританія, Франція і Швеція. Причому очікується, що до кінця року Німеччина обжене Норвегію. Експерти прогнозують, що в Норвегії буде продано 84 тисячі таких машин, а в Німеччині - 88,5 тисячі.

EV-Volumes в своєму дослідженні враховує як повністю електричні автомобілі, так і гібриди.

Уряд Німеччини раніше розширило перелік пільг і субсидій покупцям електромобілів. Воно наполовину знизив податкову ставку на службові легкові машини з електричними і гібридними двигунами. Цей захід поширюється на автомобілі, які будуть придбані протягом найближчих трьох років - з 1 січня 2019 до кінця 2021 року.

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