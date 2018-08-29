У день знань школи Ірпеня зустрінуть дітей у повній готовності, – Маркушин

На сьогоднішній день всі заплановані цього року роботи по ремонту шкіл Ірпеня вийшли на фінішну пряму. Підрядники працюють у посиленому режимі. Про це повідомив перший заступник міського голови Олександр Маркушин.

«Сьогодні перевірили стан підготовки до навчального року трьох шкіл міста Ірпеня – №№ 1, 2, 17. Особлива увага до шкіл 2 і 17 викликана тим, що минулого року ми почали добудову цих шкільних приміщень», – зазначив Маркушин.

Зокрема, у школі № 17 збудували новий корпус, що дозволяє практично вирішити проблему другої зміни. Раніше у другу зміну тут навчалися 17 класів, а тепер будуть навчатися тільки 5 четвертих класів, і то у так званий підзмінок – навчання починатиметься не пізніше 12.00.

«На жаль, друга зміна поки що лишається у школі №2. Але частина дітей піде у гарні нові класи. Тут збудовано додатковий третій поверх.

У школі №1 зробили все, що обіцяли: новий паркан, замінили дах, упорядкували територію, виклали у вигляді вишиванки шкільний майдан. Утеплення шкіл №1 і 2 проведемо вже наступного року», – підкреслив Олександр Маркушин.