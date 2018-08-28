На Міжнародному турнірі з карате житомиряни вибороли 23 нагороди

400 спортсменів з усіх куточків України змагались на турнірі з карате «International Dojo Cup 2018», який пройшов у спорткомплексі ФОК 25-26 серпня.

Учасники представляли 23 клуби, з 7 областей України та Республіки Білорусь.

Житомиряни вибороли 5 золотих, 10 срібних та 8 бронзових медалей і, таким чином, посіли ІІ загальнокомандне місце; І місце у команди Києва, а ІІІ місце у команди з Коростеня.

Нагороди для переможців та призерів змагань були придбані за кошти гранту міського голови для громадських організацій спортивного спрямування.