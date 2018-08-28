Порошенко відкрив завод із переробки томатів на Миколаївщині

Президент Петро Порошенко взяв участь в церемонії відкриття у Миколаївській області заводу «Східний» групи компаній Agrofusion з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

«Агрокомплекс України – сектор, де Україна демонструє фантастичні темпи зростання. Відкриття на Миколаївщині заводу «Східний» групи компаній Agrofusion – ще один вдалий приклад розвитку галузі. Значна частина продукції заводу піде на експорт не лише до ЄС, а по всьому світу», - сказав президент.

Президент відзначив роботу власника Agrofusion Сергія Сипко, який раніше вже створив компанію Sandora, продав її Pepsi co, залучивши інвестиції в Україну, і після цього, не вивів кошти за кордон, а знову вклав їх в Україну.

Порошенко ознайомився з виробничими потужностями заводу: дільницею прийому томатів, дільницею вакуумно-випарних установок, виробничим цехом, дільницею пакування продукції. Глава держави встановив символічну цеглину в фундаментний блок другої черги будівництва заводу «Східний».

Група компаній Agrofusion займається виробництвом широкого асортименту томатної пасти торгової марки «Інагро», в тому числі й органічної томатної пасти; вирощуванням томатів; вирощуванням зернових та технічних культур