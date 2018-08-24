Боржникам в Україні заборонили продавати свої автомобілі

Тепер під час реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортного засобу уповноважені особи сервісного центру МВС будуть перевіряти відомості про заявника в Єдиному реєстрі боржників.

Кабінет міністрів України заборонив боржникам проводити перереєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів.

Відповідну постанову уряд прийняв на засіданні в середу, 22 серпня. Кабмін вніс відповідні зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів. Тепер під час реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортного засобу уповноважені особи сервісного центру МВС будуть перевіряти відомості про заявника в Єдиному реєстрі боржників. «За наявності відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників перереєстрація, зняття з обліку транспортного засобу не здійснюється», - сказано в постанові Кабміну, опублікованому на сайті уряду. Міністерство юстиції України запустило єдиний електронний реєстр боржників у січні 2017 року.