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IIF: боргова політика України - нагадування для Греції

23 серпня 2018

Серед багатьох проблем України бюджетного марнотратства немає. Так відреагував Ондрей Шнейдер, дослідник Міжнародного інституту фінансів (IIF) – світової асоціації фінансистів з головним офісом в Вашингтоні, США, на дані стосовно державного боргу, оприлюднені Міністерством фінансів України.

"Україна має багато проблем, однак бюджетне марнотратство – не входить до їх числа", - написав Шнейдер у Twitter.

Він також поставив Україну в приклад Греції.

"Нагадування Греції: Україна втратила 36% свого ВВП і все ж може утримувати борг на рівні 60% ВВП (на початку спаду, це співвідношення було 40%). Так, ви можете!" - наголосив аналітик."Державний борг знизився до 61,5% ВВП на кінець 2017 року. Зараз ми бачимо зниження до більш здорового рівня 60%", - заявила міністр фінансів Оксана Маркарова презентуючи нову стратегію управління боргом України, повідомляють українські ЗМІ.

"Вражаючим досягненням" назвав зниження боргу Україною і економіст IIF Йорбол Якшиліков."Згідно до даних Мінфіну України стосовно державного боргу та ВВП за 4 квартали, рівень державного боргу на кінець другого кварталу 2018 року становив 63% ВВП, включаючи гарантований борг 8%ВВП. Порівняно з кінцем 2017 року, рівень боргу знизився на близько 9% ВВП. Вражаюче досягнення".

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