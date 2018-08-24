Україна за допомогою Грузії налагодить виробництво фундука

Близько 150 тис. саджанців італійських сортів фундука українські компанії закупили в грузинських садах виробника Ferrero / AgriGeorgia. Про це розповів Георгій Тодуа, голова Асоціації виробників фундука Грузії, передає East-Fruit.

Зокрема, це сорти «Тонда Джиффоні», «Тонда Романа», «Тонда Джентіле Деллі Ланге» і «Мортареллу».

Відзначається, що головний агроном і інші фахівці компанії-виробника саджанців прибули до України, щоб дати консультації, поділитися досвідом і рекомендаціями. За їхньої підтримки і під наглядом в Україні заклали 350 га плантацій фундука, а в цілому ж планується розбити нові сади площею в кілька тисяч гектарів.

За словами Тодуа, в той час як в Україні під фундуком закладено кілька тисяч гектарів, в Грузії площі для його вирощування складають близько 70 тис. га. При цьому, Україна, завдяки помірному клімату і грунтів, має великий потенціал у вирощуванні фундука, однак не має достатньо досвіду.

Тому грузинські фахівці відвідують українських, діляться знаннями про вирощування цього горіха, досвідом зі збору врожаю або післяжнивних робіт.