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Перший в світі використовує зріджений газ круїзний лайнер спущений на воду

22 серпня 2018

 У грудні 337-метрове судно "AIDAnova" відправиться в перший рейс з Гамбурга. Тим часом Німецький союз охорони природи стурбований забрудненням повітря через розвиток круїзного туризму.

Перший в світі круїзний лайнер, що використовує як паливо скраплений природний газ, у вівторок, 21 серпня, залишив будівельний док на верфі в Папенбург. 337-метрове судно "AIDAnova", на якому буде більше 2600 кают, 2 грудня відправиться в рейс з Гамбурга.

Компанія - оператор круїзних суден замовила будівництво трьох кораблів на зрідженому природному газі. За власною інформацією, Aida інвестувала в розширення свого флоту понад 3 млрд євро.

Занепокоєння екологів

Зріджений природний газ вважається менш шкідливим для навколишнього середовища, ніж дизельне паливо. Однак подальше просування в області кліматичної політики "не тільки з питання підтримки чистоти атмосфери" стане можливо, якщо газ буде отримано з поновлюваних джерел, заявив експерт Німецького союзу охорони природи (Nabu) Дітмар Олігер (Dietmar Oeliger).

Організація обурена тим, що в 2018 році на ринку як і раніше представлені кораблі, розраховані на важке паливо і які не використовують ефективні технології у вирішенні проблеми вихлопних газів. Зокрема, багато суду не обладнані фільтрами саж частинок.

Круїзний туризм розвивається, при цьому "населення великих портових міст Європи дуже страждає через надмірне забруднення повітря", відзначили експерти Nabu. Союз закликає заборонити вхід "брудних судів" в європейські порти. На думку експертів організації, це дозволить "в деякій мірі подолати загрозу для здоров'я місцевих жителів і чутливих екосистем".

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