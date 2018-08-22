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Іспанська команда розпочала тренування на стадіоні “Чемпіон”

20 серпня 2018

Переможець Чемпіонату світу з футболу серед команд української діаспори 2017 року – команда з Іспанії уже тренується на полі ірпінського міського стадіону “Чемпіон”. Про це розповів Володимир Карплюк на своїй сторінці у соцмережі. 

“Хлопці налаштовані серйозно і уже видно, що ця спортивна боротьба буде запеклою і видовищною. Запрошую усіх завтра на урочисту церемонію відкриття Чемпіонату світу серед українських діаспорних команд. Початок о 9:30 на стадіоні “Чемпіон”, повідомив Карплюк. Як відомо, VІІ Чемпіонат з футболу серед українських діаспорних команд проходить з 19 по 25 серпня. Учасниками заходу є українці з Ізраїлю, Іспанії, США, Польщі, Молдови, Білорусі, Чехії, Естонії, Болгарії, ОАЕ, Австрії, Канади, Англії, Німеччини.

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