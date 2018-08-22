Експорт українських бобів виріс в 58 разів

Український аграрний експорт за результатами січня-червня 2018 склав $8,6 млрд.Про це розповіла заступник міністра аграрної політики і продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, йдеться в повідомленні міністерства.

«За результатами першого півріччя 2018 року український агроекспорт склав $ 8,6 млрд. У минулому році український аграрний експорт досяг рекордних результатів і склав майже $ 18 млрд. У цьому році також очікуємо не меншого результату, враховуючи кон'юнктуру світових ринків, таких товарів як зернові» , - зазначила Ольга Трофімцева.

Загальний зовнішньоторговельний оборот продукції АПК досяг $ 11,3 млрд, що більше на 3,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становить 23% від загального зовнішньоторговельного обороту України.