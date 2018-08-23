Берлін і Афіни домовилися про повернення нелегальних мігрантів до Греції

Греція стала другою країною, з якою Німеччина погодила повернення біженців з німецько-австрійського кордону. Переговори з Італією по цій темі тривають, заявили в МВС ФРН.

Берлін домовився з Афінами про повернення нелегальних мігрантів з австрійсько-німецького кордону. "Ми вважаємо, що договір буде укладено", - повідомила представник німецького МВС Елеонорі Петерман (Eleonore Petermann) в Берліні в п'ятницю, 17 серпня. За її словами, домовленість була досягнута напередодні ввечері, і тепер залишилися тільки останні письмові формальності.

Про деталі угоди Петерман не розказала. Вона також зазначила, що Німеччина "дуже далеко просунулася" в переговорах з Італією і вважає, що з нею також будуть досягнуті домовленості по поверненню мігрантів.

Першою країною, з якою Німеччини вдалося укласти таку угоду, стала Іспанія. 11 серпня вступила в силу домовленість, в рамках якої затримані на австрійсько-німецькому кордоні мігранти висилаються в Іспанію, якщо вони вже подали там прохання про притулок. Висилка повинна проходити протягом 48 годин після затримання.

За два місяці близько 150 затримань на кордоні

З середини червня на кордоні з Австрією німецькі прикордонники затримали близько 150 осіб, які вже подали клопотання про отримання притулку в іншій країні Євросоюзу, повідомляє інформагентство Reuters з посиланням на дані МВС ФРН. При цьому зареєстрованих в Іспанії мігрантів серед них не було. Приблизно половина були повернуті в Італію, кілька десятків - в Австрію.