ЖК Центральний – 2: втілення твоєї мрії про комфортне життя в Ірпені

Останнім часом все більше людей обирають Ірпінь своїм новим домом. Покупців житла ваблять розумні ціни, близьке розташування до столиці, затишок і зелена краса міста, комфортні житлові комплекси із добре продуманою інфраструктурою. Одним із таких комплексів є – ЖК Центральний – 2 компанії IC GROUP.

ЖК Центральний – 2 розташувався на вулиці Університетська поряд з одним із найкрасивіших парків Ірпеня – Центральним. Поруч – різноманітні магазини, супермаркети, аптеки, спортивні клуби, салони краси тощо. Завдяки зручній транспортній розв’язці та вдалому розміщенню, дорога від комплексу до найближчої станції метро Академмістечко в Києві займе не більше 15-20 хвилин.

Після завершення будівництва житловий комплекс складатиметься з восьми будинків. Першу чергу – три будинки, які уже зводяться, заплановано здати вже до кінця 2019 року. Кожен із них виконаний за індивідуальним проектом і відрізнятиметься один від одного. Разом вони утворять єдину архітектурну групу, об’єднану доглянутим подвір’ям і затишними зонами відпочинку.

На прибудинковій території ЖК Центральний – 2 розташуються прогулянкові зони, спортивні та дитячі майданчики. Передбачено власні наземна парковка та підземний паркінг.

На тих щасливчиків, хто обере житло в ЖК Центральний- 2, чекає надзвичайно висока якість виконаних робіт та максимальна наповненість готових квартир. Апартаменти здаються з чистовою гіпсовою штукатуркою і чистовою лазерною стяжкою підлоги. Вхідні двері з МДВ накладками, металопластикові двокамерні енергоефективні вікна, повна розводка теплопостачання по квартирі, стальні радіатори, всі лічильники і навіть тепла підлога на кухні! Усі будинки будуть облаштовані ліфтами, а в холах – виконано стильний ремонт за останніми дизайнерськими рішеннями.



У цьому житловому комплексі можна обрати 1-, 2-, 3- та 4-кімнатні квартири із різноманітною площею і плануванням – на будь-який смак і гаманець. Унікальною родзинкою ЖК Центральний-2 є апартаменти з великими відкритими терасами на верхніх поверхах будівель. На власній терасі (площею від 99 метрів квадратних!) можна облаштувати неймовірну зону відпочинку із барбекю, створити справжній сад і милуватися красою сходу і заходу сонця!

Варто зазначити, що компанія IC GROUP існує на ринку девелопменту з 2013 року. За цей короткий термін компанія встигла зарекомендувати себе як надійний забудовник, що якісно реалізує всі проекти в зазначені терміни. Однією з головних завдань компанії – створення сучасних, комфортних житлових комплексів та необхідної інфраструктури для жителів нових будинків. Це доводять будинки, які компанія вже збудувала в Ірпені. Головною гордістю є ЖК “Центральний”, який знаходиться на вул. Дем’яна Попова, 26 а, де вже побудовані і здані три будинки. Комплекс під’єднаний до власних електро- та газопідстанцій, облаштована затишна і комфортна прибудинкова територія.

Дізнатися більше про компанію та її новий амбітний проект ЖК Центральний-2 можна у відділі продажів на вул. Університетська 3/3.

У вересні 2017 року портал Domik.ua оголосив результати щорічного опитування щодо найкомфортнішого міста-супутника Києва. Ним став саме Ірпінь! На думку користувачів порталу, Ірпінь сьогодні відповідає практично усім вимогам для зручного і щасливого життя поруч з мегаполісом.

Місто розташоване в оточенні хвойних лісів, а в самому Ірпені безліч сучасних доглянутих парків і скверів. Кожен, хто потрапляє сюди, звертає увагу на особливу чистоту вулиць і зелених зон, на дороги, що разюче вибиваються із загальної картини стану доріг в Україні, – за три роки тут повністю відремонтували понад півсотні вулиць і продовжують працювати над цим. Стрімко розвивається інфраструктура Ірпеня. Тут є все для активного відпочинку, занять спортом, дозвілля – новий сучасний стадіон, ігрові та спортивні майданчики, велосипедні доріжки, кінотеатр, мотузковий парк, торгові центри тощо.

Зі збільшенням популярності міста, в Ірпені почали активно працювати над інфраструктурою освітньої та медичної сфери. За три роки відкрито два нових комунальних дитячих садочки, завершується будівництво третього. Добудовують корпуси двох шкіл, невдовзі стартує будівництво нової школи. Відкрито унікальний ліцей інноваційних технологій. Працюють три нові амбулаторії, створено нові відділення у поліклініці для дорослих, відкрито нове сучасне приміщення дитячої поліклініки, для медиків закуповується нове обладнання і автомобілі, організовується стажування закордоном.

Особливого шарму Ірпеню додає насичене культурне-мистецьке життя. Тут працює велика кількість творчих клубів, регулярно проходять міжнародні літературні та бардівські фестивалі, художні пленери, дитячі творчі конкурси. Серед усіх міст-супутників лише в Ірпені можна відчути справжню повну гармонію життя.