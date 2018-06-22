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Мита у відповідь Євросоюзу на товари із США набули чинності

22 червня 2018

Загальний об'єм мит складає 2,8 мільярда євро. Вони зачіпають ряд товарів із США, у тому числі вироби із сталі, віскі, арахісова олія, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's.

Штрафні мита Євросоюзу на деякі товари із США в ніч на п'ятницю, 22 червня, набули чинності. Таким чином ЄС відреагував на рішення президента США Дональда Трампа обкласти митами сталь і алюміній з Європи, Канади і Мексики. Американські мита набули чинності в ніч на 1 червня і склали 25 відсотків на вироби із сталі і 10 відсотків - з алюмінію. Вони зачіпають товари, що ввозяться з Європи, на загальну суму 6,4 млрд євро.

Мита у відповідь Євросоюзу торкаються ряду товарів із США, серед яких, - вироби із сталі, віскі, арахісова олія, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Їх загальний об'єм складає 2,8 млрд євро. Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем в четвер, 21 червня, підкреслила готовність Євросоюзу до рішення торгового конфлікту. "Ми завжди відкриті до діалогу із США", - заявила Мальмстрем, попередивши, що торгова війна може обрушити усю світову економіку. Раніше вона пояснила, що ЄС не хотів вводити ці мита, але дії США змусили його до цього заходу. Трамп у свою чергу пригрозив, що якщо європейці не відмовляться від цього кроку, то Вашингтон введе нові мита на продукцію європейського автомобілебудування і запчастини до автомобілів.

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