Ірпінський театральний колектив отримав перемогу на міжнародному фестивалі

Студія театру і кіно “Ромео і Джульєта” отримали перемогу на міжнародному фестивалі в Болгарії під керівництвом Ірини Карпенко. Колектив дебютував з двома спеціально підготовленими для цього номерами.

“Ірпінь знову на першому місці! Чергову перемогу нашому місту принесли вихованці студії театру і кіно “Ромео і Джульєта” під керівництвом Ірини Карпенко.. Щиро вітаю юних акторів і їхніх наставників з успіхом!”, – привітав колектив міський голова Ірпеня Володимир Карплюк.

Як відомо, минулого року колектив вже привозив перемогу з Болгарії, а зовсім недавно став переможцем міжнародного фестивалю дитячої творчості “Irpin Kids Fest”.