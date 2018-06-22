ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ У КИЄВІ ЧЛЕНА БАНДИ ВЯЧЕСЛАВА ПЛАТОНА

У четвер, 21 червня, співробітники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю м. Києва затримали у місті Києві громадянина Республіки Молдова Олександра Баліку, якого розшукував Інтерпол більше 3-х років.

Зазначену особу затримано у порядку передбаченому КПК України з метою арешту та подальшої екстрадиції в Республіку Молдова для притягнення до кримінальної відповідальності за звинуваченнями у вчиненні цілої низки тяжких злочинів на території Республіки Молдова.

Також, вказана особа перевіряється правоохоронними органами України на можливу причетність до скоєння злочинів на території України.

Олександр Баліка є членом організованого злочинного угруповання громадянина Республіки Молдова Вячеслава Платона, якого було затримано у місті Києві 25 липня 2016 року і видано до Республіки Молдова.

Вважається, що затриманий Олександр Баліка є довіреною особою Вячеслава Платона, що відповідала за діяльність ОЗУ після затримання її лідера.

В Республіці Молдова Вячеслав Платон та його спільники обвинувачуються у причетності до крадіжки близько 1 млрд. доларів США з її банківської системи, а також до відмивання через Молдову понад 20 млрд. доларів США із російських банків.

Молдавський суд визнав Вячеслава Платона винним у шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванні коштів, та засудив його до 18 років в'язниці.

Примітка: Нижче знаходиться детальна інформація про затримання Вячеслава Платона співробітниками СБУ та ГПУ в липні 2016 року:

- https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/1503#.2ItybX0q.dpbs

- https://lb.ua/news/2016/07/26/341111_ukraine_zaderzhan_moldavskiy.html