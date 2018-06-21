Якість води в ставках міста Умані відповідає вимогам.

Уманський міськрайонний відділ ДУ «Черкаський лабораторний центр МОЗ України» (Ліцензія МОЗ на право діяльності №1067 від. 12.10.2016), повідомив про результати моніторингу досліджень проб поверхневих вод відібраних із водоймищ міста, які було проведено 12.06.2018 року.

За даними лабораторних досліджень вода в слідуючих ставках міста Умань: заводу Мегометр, Звірки, Скала та річки Уманка по санітарно-хімічним та паразитологічним показникам відповідає вимогам додатку №11 ДСП «Планування та забудови населених пунктів», а по бактеріологічним показникам не відповідає.

Але мешканці міста купаються в даних водоймах не зважаючи на відсутність відповідного благоустрою берега – це облаштування санвузлів, встановлення урн, тіньових навісів, завезення річкового піску, тощо. Якщо проведено купання у водоймах при відсутності даних про якість та безпечність води, в цілях профілактики зараження інфекційними хворобами, потрібно негайно прийняти душ та прополоскати ротову порожнину питною водою. Взагалі при купанні потрібно постійно дотримуватися правил поводження на воді.

Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України акцентує звертати увагу жителів та гостей міста на новини про стан довкілля та району