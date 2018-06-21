Експерт зі США дав високу оцінку виробництву свинини в Україні

Українська галузь свинарства вже зараз може запровадити програму сертифікації свинини на кшталт американської PQAPlus. На цьому наголосив інспектор і тренер програми PQA Plus Др. Деріл Регленд під час свого виступу у рамках Х Міжнародного конгресу «Прибуткове свинарство». Повідомляють в Асоціації «Свинарів України».

«На запрошення Асоціації «Свинарі України» ми із колегами завітали в Україну, щоб підтримати українських свинарів у боротьбі з АЧС, зокрема поділитися досвідом роботи за системою контролю та якості свинини, яка діє у США. В тому числі вона передбачає дотримання господарствами високого статусу біобезпеки», — поділився експерт.

Як зазначив фахівець, головні цілі програми PQAPlus — безпечність продукції, добробут тварин, довіра споживачів до виробників, забезпечення експортного іміджу країни та постійні покращення якості свинини.

«Попрацювавши в Україні три тижні, я був дуже вражений — місцеві свинарі у своїй роботі практично «не покладаються» на антибіотики, тобто майже їх не використовують. Ви повинні пишатися тим, що маєте можливість виробляти якісний продукт», — підкреслив пан Регленд.

За словами експерта, у США ця програма – добровільна для тих, хто працює на внутрішньому ринку. Але, якщо виробник хоче співпрацювати з експортером, сертифікація PQAPlus — обов’язкова.

«Дуже важливо, щоб американська продукція, яка потрапляє на ринки інших країн задовольняла споживачів своєю якістю та безпечністю. Власне, програма PQAPlus на це й націлена. Як на мене, українські виробники можуть легко впровадити схожу систему. По-перше, ви вже виробляєте якісну продукцію. А по-друге, маєте об’єднання — Асоціацію «Свинарі України», яка представляє інтереси свинарів у діалозі з владою. У США цими питаннями опікується Національна рада виробників свинини, яка власне розробила і запровадила програму PQA.

«Сьогодні в Україні відбувають зміни у харчовому законодавстві, змінюються вимоги до ведення свинарського бізнесу. Кінцева мета цієї роботи — впевненість вітчизняного споживача у продукції, яка потрапляє на полиці магазинів. Тож, наразі ми шукаємо механізми, які дозволять забезпечити якість свинини, популяризувати цей продукт, довести українцям, що вітчизняне м’ясо свиней — безпечне і якісне.

Оскільки на українських теренах відповідної системи немає, вирішили запросити фахівців зі США, які вже майже 30 років залучені до діяльності системи PQAPlus. За три тижні перебування в Україні вони поділилися досвідом із виробниками, а також здійснили кілька аудитів на вітчизняних господарствах», — розповіли в Асоціації «Свинарі України».