У США вже понад 10 штатів визнали Голодомор в Україні геноцидом

За даними ЗМІ, вже 11 американських штатів визнали Голодомор геноцидом українського народу

Губернатор штату Іллинойс Брюс Раунер 19 травня видав прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні, штучно спричиненого радянською владою.

Про це 14 червня повідомило посольство України в США.

Раунер звернув увагу на те, що Україна і 15 інших країн вже визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Як пише видання The Ukrainian Weekly, 7 травня губернатор Канзасу Джефф Кольєр видав прокламацію, в якій проголосив 2018 рік - «Роком пам’яті жертв українського геноциду», і закликав всіх громадян штату «високо цінувати і захищати права людини та приєднатися до відзначення річниці цього трагічного періоду в історії світу».

Губернатор Кольєр у документі з цього приводу вказав на те, що «Голодомор це штучно спричинений голод в Україні радянським режимом Йосифа Сталіна у спробі придушити повстання українців, які виступали проти комунізму і колективізації та був навмисним актом геноциду української нації».

Втім, місяць раніше – 3 квітня – губернатор Міссурі Ерік Ґрейтенс також видав прокламацію, проголошуючи цей рік «Роком пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні». Губернатор зазначив, що «85 років тому, радянський лідер Йосиф Сталін і його тоталітарний режим скоїли акт геноциду, спричинивши штучний масовий голод і спланувавши конфіскація врожаю зернових та усіх інших продуктів харчування в українських селян, що призвело до смерті до 10 мільйонів невинних чоловіків, жінок і дітей». У документі також вказано, що під глобальним гаслом: «Україна пам’ятає, світ визнає», необхідно, щоб світова спільнота офіційно визнала Український Геноцид-Голодомор 1932-1933рр., як огидний злочин проти людяності, щоб не допустити повторення подібних трагедій у майбутньому».

Станом на сьогодні, за даними ЗМІ, Голодомор в Україні визнано геноцидом вже в 11 штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Ореґоні, Пенсильванії, Міссурі та Канзасі.

Нагадаємо, що 8 червня у Палаті представників Конгресу США представлено резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

Документ є дзеркальною версією резолюції, внесеної на розгляд Сенату у березні цього року. В документі зазначається, що події 1932-1933 рр. в Україні були спланованою акцією сталінського тоталітарного режиму, котра була спрямована проти українського народу і була геноцидом.