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Президент Трамп вказує на проблеми Німеччини через імміграцію - йому вказують на хибні висновки

19 червня 2018

Дональд Трамп на тлі внутрішніх американських дискусій про імміграцію вказав на ситуацію у Європі, щоб обґрунтувати свої дії, викликавши окремі заперечення.

В США зростає хвиля обурення через рішення міграційних служб розділяти родини, які нелегально намагаються перетнути кордон. Відео

“Ми не хочемо, щоб у нас було те, що відбувається з імміграцією у Європі”, - заявив президент США в одному з дописів у Twitter в понеділок.

Він написав, що “народ Німеччини виступає проти своїх лідерів, оскільки міграція розхитує і так слабку берлінську коаліцію. Злочинність в Німеччині зростає. Повсюди у Європі зробили помилку, впустивши мільйони людей, які так сильно і насильницьким шляхом змінили їхню культуру”.

Коаліційний уряд Німеччини справді потерпає від розбіжностей у поглядах на політику щодо міграції.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер всупереч позиції канцлера Анґели Меркель заявив, що затримуватиме на німецьких кордонах біженців без документів, або тих, які вже попросили притулку в іншій країні ЄС.

Проте європейські джерела вказують, що твердження президента Трампа про зростання злочинності в тій країні не відповідають дійсності.

Офіційні дані засвідчують зниження загального рівня злочинності в Німеччині, і кількість зареєстрованих злочинів, згідно зі статистикою, зараз найнижча за майже 30 років.

Питання злочинності та міграції в Німеччині залишається одним з найбільш обговорюваних, і прикладом називають спалах повідомлень про напади, сексуальні домагання й пограбування у натовпах під час новорічних святкувань 2015 року у Кельні.

У нещодавньому звіті німецького уряду про стан злочинності вказано, що іммігранти підозрюються у причетності до 8,5% злочинів і до 15% злочинів із застосуванням насильства.

Аналітики припускають, що це можна пояснити тим, що злочини частіше скоюють молоді особи чоловічої статі, а велику кількість мігрантів складають саме молоді чоловіки.

 

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