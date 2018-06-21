Сенат США ухвалив оборонний бюджет на 2019 рік. Пропонує $200 млн допомоги Україні

У травні Палата представників Конгресу США ухвалила військову допомогу Україні в розмірі 250 млн доларів. Перш, ніж документ відправиться на підпис президенту, дві версії - Сенату і Палати представників - необхідно об'єднати в одну

Американський Сенат у понеділок схвалив законопроект про оборонну політику США на 2019 фінансовий рік, який передбачає витрати обсягом 716 мільярдів доларів.

Версія ухваленого Сенатом законопроекту названа в честь сенатора Джона Маккейна, який є головою Комітету з питань збройних сил. Від грудня Маккейн перебуває в своєму рідному штаті Аризона, де проходить курс лікування від раку мозку.

Документ закликає вивчити питання про постійне розміщення бригади Армії США в Польщі і схвалює виділення Україні допомоги в сфері безпеки в розмірі 200 мільйонів доларів у зв'язку з російською агресією.

Нагадаємо, що в ухваленому у травні Палатою представників оборонному бюджеті-2019 пропонується виділення Україні $250 млн доларів допомоги.

Контрольований республіканцями Сенат схвалив щорічний Закон про асигнування на національну оборону 85 голосами «за» при 10 «проти».



Щоб набрати силу закону, він повинен бути узгоджений з аналогічним законопроектом, прийнятим раніше Палатою представників. Потім компромісний варіант повинен бути знову ухвалений обома палатами і підписаний президентом Дональдом Трампом. Схвалений Cенатом законопроект передбачає виділення 639 мільярдів доларів на базові оборонні витрати, включаючи закупівлю озброєнь, кораблів і літаків і виплати військовослужбовцям. Ще 69 мільярдів доларів призначені для фінансування поточних конфліктів.



Пакет допомоги Україні обсягом 200 мільйонів доларів включає постачання оборонної летальної зброї, не конкретизуючи його види.



Законопроект також вимагає від міністра оборони подати звіт про можливості і доцільності розміщення на постійній основі бригадної бойової групи Армії США в Польщі.



У законопроекті також міститься поправка про заборону продажу Туреччині винищувачів п'ятого покоління F-35. Обмеження пов'язані з купівлею Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400.



Законопроект передбачає виділення 300 мільйонів доларів на навчання та оснащення перевіреної сирійської опозиції для протидії «Ісламській державі», але перш ніж ці кошти можуть бути використані, президент повинен представити доповідь про стратегію США в Сирії, як того вимагає Закон про асигнування на національну оборону на 2018 фінансовий рік.