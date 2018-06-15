В Ірпені стартувала “Творча доба – 2018”

Сьогодні у парку Письменників стартував проект “Творча доба – 2018”. Про це повідомив ірпінський міський голова Володимир Карплюк.

“Парк Письменників в Ірпені надихає не тільки літераторів. Тепер тут регулярно проходять і художні пленери. Сьогодні у парку стартував проект “Творча доба – 2018”. Його організатор – Художня школа академічного рисунку і живопису “Irpen Art School”, – зазначив мер.

Проект цікавий тим, що кожен бажаючий може абсолютно безкоштовно спробувати себе у ролі художника та отримати елементарні навички живопису, але в першу чергу він зорієнтований на дітей. Школа забезпечує учасників усім необхідним: мольбертами, полотнами, олівцями, фарбами іншими матеріалами для творчості. Протягом літа організатори планують провести ще близько 10 таких пленерів. Про дату і час сповіщатимуть у соцмережах.