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Уряд США позбавлятиме громадянства натуралізованих громадян, які брехали в анкетах

14 червня 2018

Міністерство національної безпеки США створює спеціальний підрозділ, який займатиметься виявленням та позбавленням громадянства та статусу постійного резидента США осіб, які надали уряду неправдиву інформацію щодо себе у ході процесу натуралізації.

Майкл Барс, речник Служби громадянства та імміграції США заявив виданню The Washington Examiner про те, що урядова агенція прийняла на роботу десятки юристів та співробітників служби імміграції для перегляду ймовірно фальшованих анкет. Ці люди будуть працювати у Лос-Анджелесі.

Повідомляється, що осіб, щодо яких будуть проводитись слідчі дії, запрошуватимуть на інтерв'ю з представниками імміграційної служби. У разі висновку про свідоме надання неправдивої інформації справа передаватиметься до Мін'юсту США.

Рішення про позбавлення громадянства натуралізованого громадянина США може бути ухвалене лише судом.

Речник Служби громадянства та імміграції США дав зрозуміти, що уряд США цікавлять виключно люди, які свідомо пішли на підробку особистої інформації й отримали громадянство, приховавши свої реальні імена та ін.

"Жодна особа, яка отримала громадянство США, зумисне удаючи із себе іншого, не буде здивована тим, що їхню справу буде передано до Мін'юсту для ініціації процедури видворення. Служба громадянства та імміграції США відстежує свідомі акти махінацій", - заявив Барс.

Як повідомляє видання The Washington Examiner, на даний момент МНБ США передало до Мін'юсту 95 справ при цьому загалом додатковий розгляд провадиться щодо понад 2500 справ.

 

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