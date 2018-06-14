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Південна Корея вітає досягнення угоди між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином

14 червня 2018

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив у четвер, що його уряд повинен бути гнучкий щодо військових питань, якщо Північа Корея щира щодо справи денуклеаризації.

 

Згідно з бюро президента Муна, він заявив, що коли Північна Корея вдасться до кроків у напрямку денуклеаризації і продовжуватиме діалог із Сполученими Штатами, тоді зміна буде необхідною в дусі побудови взаємного довір’я з Північною Кореєю.

Президент Мун також сказав, що він уважно обміркує питання припинення військових навчань із Сполученими Штатами.

Після саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином президент Дональд Трамп несподівано повідомив у понеділок, що він припинить навчання, які були причиною незадоволення з боку КНДР. Обидва лідери підписали угоду, яка закликає до закінчення Північною Кореєю програми виготовлення ядерної зброї, обіцяючи американські гарантії щодо безпеки, встановлення нових відносин між США і КНДР та пошуки тлінних останків американських військовополонених.

У четвер президент Мун приймав у себе державного секретаря США Майка Помпео. Південнокорейський лідер привітав результати переговорів Трампа з Кімом, кажучи, що вони допомогли скерувати регіон у напрямку миру.

Помпео висловив переконання, що Сполучені Штати вдалися до «доброго, значного кроку» на саміті в Сінгапурі. На прес-конференції після зустрічі зі своїми колегами з Південної Кореї та Японії, американський дипломат заперечив повідомлення північнокорейських офіційних ЗМІ, що президент Трамп погодився поступово скасувати санкції проти Пхеньяна, кажучи, що Трамп дав ясно зрозуміти про порядок дій у тому процесі.

"Насамперед, ми досягнемо денуклеаризації. Щойно після того, буде пом’якшення санкцій", - сказав він. Помпео наголосив, що США «безсумнівно» прагнуть слідкувати за втіленням заходів з боку Північної Кореї і перевіряти стан денуклеаризації Корейського півострова.

 

 

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