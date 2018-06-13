ВР зареєстровано законопроект про відмову від теплопостачання
05.06.2018 року Верховною Радою України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо права на відмову від послуги постачання теплової енергії за № 8431, яким запроваджується процедура відмови споживача від послуги із постачання теплової енергії.
«У пояснювальній записці до законопроекту висловлена думка законодавця, яка є досить обґрунтованою, про те, що особа, яка проживає у багатоквартирному будинку, приєднаному до централізованої системи теплопостачання, зобов’язана оплачувати послугу з теплопостачання незалежно від свого бажання нею користуватися. Власник квартири у багатоквартирному будинку позбавлений можливості встановити автономне опалення, використовувати для опалювання електричну енергію або взагалі відмовитися від опалення, і навіть особа, яка тимчасово не проживає у квартирі, не має можливість припинити споживання теплової енергії, якою не користується. Така ситуація прямо суперечить положенням Конституції України, оскільки, фактично, держава зобов’язує власника житла користуватися певною послугою, яка йому може бути не потрібною», – розповідає партнер юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат Максим Кожух.
«Із змісту законопроекту, особа (особи), яка (які) є власником (власниками) квартири в багатоквартирному будинку, обладнаному системою централізованого постачання теплової енергії, має (мають) право відмовитися від послуги із постачання теплової енергії шляхом подання заяви до виконавця послуги з додаванням витягу з державного реєстру, в якому здійснюється облік власників нерухомого майна, який підтверджує, що особи, які підписали заяву, є власниками (співвласниками) квартири», – наголосив адвокат.
«При отриманні заяви, виконавець послуги повинен протягом тридцяти днів безоплатно розробити технічні умови відключення. Такі умови не можуть охоплювати роботи за межами квартири споживача і повинні передбачати відключення квартири споживача від централізованої системи постачання теплової енергії із одночасним забезпеченням збереження можливості постачання теплової енергії в інші квартири, що знаходяться у багатоквартирному житловому будинку (у тому числі шляхом встановлення комунікацій у квартирі споживача)», – підкреслив Максим Кожух.
«Відповідно до технічних умов роботи з відключення квартири від теплопостачання здійснюються власником квартири у неопалювальний період та власним коштом. Після завершення відповідних робіт виконавець послуги з теплопостачання направляє свого фахівця або комісію, яка перевіряє виконання технічних умов та складає акт. Даний акт слугуватиме підставою для розірвання договору постачання послуги», – запевнив адвокат.
«Цікавим є те, що у випадку порушення виконавцем послуги строків виконання такої послуги (несвоєчасне розроблення технічних умов або несвоєчасне прибуття фахівця для складання акту), споживач звільняється від обов’язків оплачувати послуги із постачання теплової енергії до усунення виконавцем таких порушень, а у разі, якщо порушення строків сталося поза межами опалювального періоду, споживач звільняється від сплати за надання послуг із постачання теплової енергії в опалювальний період на відповідну кількість днів. При цьому, споживач, який відмовився від послуги із постачання теплової енергії, не звільняється від обов’язку сплачувати послуги із постачання теплової енергії в місцях загального користування багатоквартирного житлового будинку», – додав Максим Кожух.
«Повторне підключення до послуги постачання теплової енергії можливе на підставі заяви власника (власників) квартири до виконавця послуги, але слід пам’ятати, що це знову ж призведе до фінансових і часових витрат», – підсумував адвокат.