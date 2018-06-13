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Для житомирян, які отримали інвалідність в АТО, та сімей загиблих збираються купити 12 квартир

12 червня 2018

З державного бюджету виділили кошти на придбання 12 квартир для військових, які отримали І та ІІ групу інвалідності в наслідок бойових дій в зоні АТО, на сімей загиблих.

Про це на позачерговій сесії міської ради 12 червня повідомила заступник мера Вікторія Краснопір. 

«Ми подали через облдержадміністрацію потребу в розмірі 11,2 млн грн. для грошової компенсації учасникам АТО – інвалідами І та ІІ групи, з сім’ями загиблих ми працюємо окремо. Зараз ми приймаємо від обласної ради субвенцію в розмірі 11,2 млн грн на компенсацію вартості придбання житла, це 12 квартир», - пояснила Вікторія Краснопір. 

Відповідно до рішення обласної ради від 31 травня 2018 року «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік» бюджет Житомира отримав 11 млн 171 тис. 317 грн субвенції з державного бюджету субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції.

Як повідомляв Житомир.info, 24 березня 2018 року мер Житомира та учасники АТО говорили про перспективи будівництва багатоповерхівки на Маликова.

 

 

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