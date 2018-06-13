Ірпінці отримали перемогу у змаганнях зі спортивного орієнтування

9-10 червня в місті Коростишеві відбувся відкритий чемпіонат Житомирської області зі спортивного орієнтування ”Granit Cup 2018”. Про це повідомляє Ірпінська міська рада.

”Більше 300 спортсменів з 11 регіонів нашої країни стали учасниками цього спортивного свята. Команда Ірпінської ДЮСШ була представлена 29 спортсменами” – йдеться у повідомленні. За підсумками змагань, одразу двоє ірпінських спортсменів святкували перемогу: Тимофій Теремецький (Ч-16), Анна Жилик (Ж-12). Срібними нагороди вибороли Тетяна Петруняк (Ж-12), Марія Тимощук (Ж-21Е) та Ілля Машков (Ч-18). Володарями бронзових нагород стали Ірина Матвеєва (Ж-14) та Владислава Сєрікова (Ж-16).

Команда ”Правда Ірпеня” щиро вітає ірпінських орієнтувальників, які вдало розпочали літо. Попереду у них основний старт року – Чемпіонат Світу та Європи. Тож зичимо нових перемог!