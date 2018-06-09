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В Ірпені покажуть мистецький феномен

08 червня 2018

9 червня о 18:00 в Ірпені з нагоди Міжнародного Дня захисту прав дітей і Дня журналіста у приміщенні Художньої школи академічного рисунку і живопису IRPEN Art-School 
(вул. Центральна, 37-а, 4 поверх) відбудеться святкова подія – “День відкритих дверей як мистецький феномен”.

 У програмі:

– Виставка творчих робіт (графіка, живопис, композиція);
– Виставка авторських творів на тему “Книжкова ілюстрація”;
– Презентація мистецької діяльності Художньої школи “Irpen Art School”, слайд-шоу;
– Презентація дитячо-юнацької газети “ЩоДенник”;
– Вручення грамот учасникам арт-вернісажу “Книжкова ілюстрація”;
– Анонс-сюрприз для юних митців;
– Розіграш цінних призів і подарунків;
– Солодощі і частування (фуршет).

Зростаємо творчо разом!
Співорганізатор: редакція газети “Ірпінський вісник”.

 

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