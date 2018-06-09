В Ірпені покажуть мистецький феномен

9 червня о 18:00 в Ірпені з нагоди Міжнародного Дня захисту прав дітей і Дня журналіста у приміщенні Художньої школи академічного рисунку і живопису IRPEN Art-School

(вул. Центральна, 37-а, 4 поверх) відбудеться святкова подія – “День відкритих дверей як мистецький феномен”.

У програмі:

– Виставка творчих робіт (графіка, живопис, композиція);

– Виставка авторських творів на тему “Книжкова ілюстрація”;

– Презентація мистецької діяльності Художньої школи “Irpen Art School”, слайд-шоу;

– Презентація дитячо-юнацької газети “ЩоДенник”;

– Вручення грамот учасникам арт-вернісажу “Книжкова ілюстрація”;

– Анонс-сюрприз для юних митців;

– Розіграш цінних призів і подарунків;

– Солодощі і частування (фуршет).

Зростаємо творчо разом!

Співорганізатор: редакція газети “Ірпінський вісник”.