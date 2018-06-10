Наступного місяця ЄС розпочне накладати додаткові митні оплати на американські товари

Європейський Союз повідомив, що наступного місяця розпочне накладати митні тарифи на американські імпортні товари. Це у відповідь на нові американські імпортні тарифи на сталь і алюміній з країн ЄС.

Заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович повідомив про нові тарифи в середу на прес-конференції в Брюсселі.

За повідомленнями, Шефчович сказав: «Це виважена і пропорційна реакція на одностороннє і незаконне рішення Сполучених Штатів накласти тарифи на експорт європейської сталі і алюмінію».

Європейський Союз склав довгий список товарів, на які буде накладено нові імпортні оплати, включно з джинсами, мотоциклами і віскі на суму в понад три мільярди доларів.

Нові тарифи накладаються у відповідь на недавнє рішення президента Трампа накласти 25-відсоткові тарифи на сталь і 10-відсоткові тарифи на алюміній.

Як вважається, тема торговельних суперечок домінуватиме на дводенному саміті Великої сімки, який у п’ятницю відкриється в Квебеку.