Малинські велогонщики привезли нагороди з Відкритого командного чемпіонату України

Загалом у змаганнях взяли участь 280 велогонщиків. Про це повідомляє у Фейсбук Володимир Волуйко, директор Малинської ДЮСШ.

4 червня у місті Рокитному, Кіровоградської області, протягом чотирьох днів (31 травня - 3 червня) проходив Відкритий командний чемпіонат України з велоспорту. У змаганнях взяла участь Стрельцова І.М., вихованка тренера Малинської ДЮСШ, також Дарина Сотніченко виборола ІІІ місце у груповій гонці та ІІІ-місце в гонці "критеріум".

Команда молодших юнаків в складі Валерія Ісаєнка, Богдана Керімова та Михайла Зелінського посіла 9 місце. Загалом у чемпіонаті взяло участь 17 команд загальною кількістю 280 велогонщиків.