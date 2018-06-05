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Порошенко запросив Помпео відвідати Україну

05 червня 2018

Прес-служба президента України повідомила про телефонну розмову Петра Порошенка з державним секретарем США Майком Помпео

Згідно з повідомленням прес-служби президента України, в ніч на 2 червня, Петро Порошенко і державний секретар США Майк Помпео у ході телефонної розмови говорили про американську зброю для України, питання газу, збиття літака рейсу MH17, українських заручників і співпрацю Києва з МВФ.

«Співрозмовники обговорили зміцнення співпраці в галузі безпеки та оборони. Президент подякував американській стороні за надання Україні протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Також було обговорено безпекові виклики внаслідок реалізації проекту «Північний потік-2», ‒ поінформували на Банковій. Крім того, політики «скоординували позиції в контексті оголошення висновків розслідування збиття літака рейсу МН17 і відзначили важливість продовження санкційної політики проти Росії».

Президент України, як зазначається у повідомленні, наголосив на важливості продовження тиску на Росію задля звільнення всіх українських заручників. Він також поінформував про перебіг реформ в Україні в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема, щодо процесу формування ефективної антикорупційної інфраструктури. Петро Порошенко також привітав Майка Помпео з призначенням на посаду державного секретаря США і запросив відвідати Україну з візитом. фПоки що у Державному департаменті США про телефонну розмову держсекретаря Помпео з українським президентом Порошенком не повідомляли.

 

 

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