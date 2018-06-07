65-та річниця коронації Єлизавети ІІ: погляд в історію

2 червня 1953 року 27-річна королева Єлизавета II та її чоловік, герцог Единбурга, прибули в кареті з Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства – традиційного місця коронації в Англії з 1066 року, передає ABC News.

Королева піднялася на престол одразу після смерті батька, короля Георга VI, в лютому попереднього року.

Традиційний період жалоби становив рік між смертю короля і коронацією королеви. Порушивши традицію, коли її запитали, яке саме ім'я вона візьме, Єлизавета відповіла: «Моє власне, звичайно, яке ще?».

У суботу минає шістдесят п'ять років із того дня. Королева Єлизавета II править найдовше зі всіх королів і королев в історії британської монархії, яка має більш ніж тисячу років, та на сьогодні є найстарішою главою держави.

Коли вона стала королевою, Великій Британії було важко відновити себе після Другої світової війни. Казначейство було порожнім, їжа все ще була нормована, і Британська імперія почала руйнуватися, починаючи з виведення британців з Індії в 1947 році.

Коронація була подана як подія, що ознаменувала новий період відновлення після довгих років важких подій після війни. Насправді перші роки королеви як монархині були бурхливими.

Суецька криза, де Великобританія (разом із Францією) була змушена принизливо відступити після невдалого вторгнення, була яскравою демонстрацією її неспроможної імперської влади та впливу.

Колонії продовжували від’єднуватися від Британської імперії, поки вона намагалася зберегти все під своїм контролем.

Як глава держави королева править конституційною монархією, але Об’єднане Королівство керується парламентською демократією.

Офіційною назвою британського керівництва є Уряд її величності, і її обов'язки як королеви охоплюють щотижневі брифінги з прем'єр-міністром, які слугують консультативними, неформальними бесідами.

Хоча монархія значною мірою є символічною фігурою в парламентській демократії, королева користується популярністю серед своїх громадян, про що більшість політиків можуть лише мріяти.

Опитування 2016 року, коли королеві майже виповнилося 90 років, показало, що британці все частіше виступають проти виходу королеви на пенсію, і кількість тих, хто так вважає, «суттєво» зростає з початку 21-го століття.