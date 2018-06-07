23 дні без Меланії – американці запитують, де перша леді США

Перша леді США Меланія Трамп у п’ятницю не поїхали зі своїм чоловіком до відпочинкової резиденції американських президентів Кемп-Дейвид, що неподалік Вашингтона. Вона, тим часом, цими вихідними залишилася в Білому домі.

Як повідомляє CNN, дружина президента Трампа вже 23 дні не з’являється на публіці.

14 травня речниця першої леді Стефані Ґрішам повідомила, що 48-річну Меланію Трамп госпіталізовано для процедури емболізації ниркової артерії, аби вилікувати доброякісне новоутворення.

«Операція пройшла успішно, ускладнень не було», - повідомив Білий дім після звільнення першої леді з лікарні 20 травня. Але 5 днів, проведених у військовій лікарні Walter Reed, виявилося досить для виникнення чуток.

У соціальних мережах з'явилися припущення про те, що перша леді повернулася в Нью-Йорк зі своїм сином Барроном, або погодилася взяти участь в розслідуванні спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори 2016 року з метою підтримки її чоловіка.

А коли Меланія Трамп минулої середи не з'явилася на дні фізкультури і спорту в Білому домі, чутки лише посилилися.

Отож того ж дня, пані Трамп спростувала в Twitter чутки про сварку з чоловіком, проте її слова лише викликали появу нових припущень про конфлікт в президеентській родині.

«Бачу, що медіа працюють понаднормово, розповсюджуючи припущення про те, де я і, що я роблю. Будьте впевнені, я тут у Білому домі з моєю сім’єю. Почуваюся чудово і наполегливо працюю на користь добробуту дітей і американського народу», - йдеться у повідомленні на офіційному акаунті першої леді в Twitter від 30 травня.

Проте деякі користувачі соцмережі припустили, що це повідомлення написав за дружину сам Дональд Трамп.

Останній раз американці бачили Меланію разом з чоловіком 20 днів тому на церемонії зустрічі трьох американських в'язнів, які повернулися в США після звільнення владою КНДР.

До речі, у п’ятницю президента супроводжували до Кемп-Дейвиду його діти від попередніх шлюбів. Іванка, Дональд-молодший, Ерік та Тіффані. Син Меланії і Дональда, Баррон – не поїхав з батьком.