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​На Житомирщині обрали нове керівництво обласної організації Аграрної партії

04 червня 2018

У Житомирі відбулась звітно-виборча конференція обласної організації Аграрної партії, на якій переобрали партійне керівництво

«Аграрна партія через низку місцевих виборів інтенсивно готується до великих виборів 2019 року: і президентських, і парламентських, у яких сьогодні ставляться високі вимоги до всіх обласних організацій партії. Саме через те сьогодні на Житомирщині відбулася звітно-виборча конференція обласної організації, на якій було обране нове керівництво партії. Головою партії обрано Федоренка Володимира Ілліча, молодого, амбітного вихідця з Житомирщини, який безумовно має привести партію до однієї з найкращих позицій в загальнонаціональному масштабі. Віктор Васильович Козін, який сьогодні став заступником голови обласної організації, достатньо ефективно працював з 2011 року. Аграрна партія на Житомирщині має розгалужену структуру, але, безумовно, ми потребуємо на сьогодні більшої присутності у всіх населених пунктах нашої Житомирської області. Одне з ключових завдань новому керівнику обласної організації - це розширення структури, нові члени партії, створення первинних організацій, те, що повинно наповнювати життя справжньої політичної сили. Аграрна партія безумовно є кращою у даному напрямку», - зазначив лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик.

Новообраний голова обласної організації підприємець Володимир Федоренко народився у Житомирській області і обіцяє докласти зусиль, щоб зібрати сильну команду.

«Зібралася молода, потужна команда, поставила для себе велику мету - покращити життя нашої держави. Я звідси родом, земляк, і в мене дійсно є велике бажання покращити життя, поміняти устрій і зробити велику команду фахівців, підготувати людей, які не були в політиці, які не хотіли займатися політикою, бо вважають, що політика - це брудна справа. Їх я хочу залучити до себе. Це можуть бути різні люди, не тільки аграрії. Це можуть бути люди, які працюють в медицині, люди, які займаються маленьким, середнім бізнесом, бо гасло нашої партії - не олігархія, а малий і середній бізнес», - зазначив голова Житомирської обласної партійної організації Аграрної партії України Володимир Федоренко.

Вже у найближчі дні керівництво обласного осередку вирушить районами Житомирщини, щоб краще зрозуміти проблеми населення та знайти активних людей, які поповнять команду Аграрної партії.

 

 

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