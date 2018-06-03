Любомир Війтович: Ми спільно відповідаємо за законність використання надр регіону та збереження екології

Прокуратурі Житомирської області, послідовно відстоюючи інтереси держави та місцевих територіальних громад, вдалося донести свою принципову позицію щодо забезпечення законності у сфері надрокористування та розробки родовищ корисних копалин краю депутатам обласної ради.

Відтак, у четвер, 31 травня 2018 року, на шістнадцятій сесіїЖитомирської обласної ради депутати проголосували за те, щоб відмовити у наданні дозволу на розробку проекту відведення земельних ділянок комунальної власності для видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Нагадаємо, йдеться про те, що на сесію обласної ради було винесено питання щодо погодження Житомирському обласному агролісогосподарському підприємству «Житомироблагроліс» в особі ДП «Коростенський лісгосп АПК» надання лісових земельних ділянок орієнтовною площею 115 га товариству «Валки-Ільменіт» (Group DF) для видобування ільменітових руд.

Як нещодавно повідомлялося, прокурор Житомирської області Любомир Війтовичнадіслав офіційний лист до органів державної влади та місцевого самоврядування щодо ситуації, яка склалася навколо зазначеного питання та яка викликала значний суспільний резонанс і негативну реакцію громадськості у зв’язку із можливими негативними екологічними наслідками, спричиненими розробкою родовища.

Прокуратура області, зважаючи на наявність низки судових справ за позовами органів прокуратури щодо незаконності надання ТОВ «Валки-Ільменіт» інших земельних ділянок лісогосподарського призначення під видобуток титанових руд на території Житомирщини, проінформувала депутатів обласної ради про судові спори.

Депутати обласної ради проголосували про відмову у наданні дозволу на розробку проекту відведення земельних ділянок комунальної власності для видобування корисних копалин загальнодержавного значення товариству «Валки-Ільменіт».

«Прийнявши таке рішення, депутати продемонстрували свідоме, небайдуже ставлення до вирішення гострого резонансного питання, від якого залежать долі місцевих жителів. Вкотре наголошую, що ми спільно відповідаємо за законність використання надр регіону та збереження екології – правоохоронці, органи державної влади та місцевого самоврядування», - висловив свою думку прокурор області Любомир Війтович.

Додатково.Прокуратурою Житомирської області протягом п’яти років здійснюється системна робота щодо попередження протиправного вилучення із державної та комунальної власності значних площ земель, перш за все лісогосподарського призначення, на користь комерційних структур, які входять до холдингу Group DF.

Зокрема, до суду скеровано 3 позови щодо 2477 га земель, які підлягали вилученню та передачі суб’єктам господарювання холдингу Group DF, у тому числі товариству «Валки-Ільменіт».

Наразі 2 позови щодо 2395 га задоволено судами в повному обсязі, скасовано детальний план розміщення гірничо-збагачувального комбінату площею 2300 га, для видобування титанової руди Стремигородського родовища ТОВ «Валки-Ільменіт».