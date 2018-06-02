Пономарьов про Ірпінь: Зранку до ночі працюють тут робочі!

Журналісти стали свідками, як у міському парку «Центральний» у рекламному відеоролику одного із житлових комплексів знімався відомий український співак, телеведучий, член журі шоу «Голос країни» Олександр Пономарьов.

Зірка, чий голос щодня звучить в ефірі майже усіх радіостанцій у виконанні Гімну України, у нашому місті не вперше. Ірпінці добре пам’ятають його сольний концерт, коли у 2016 році відзначали День міста – виступ Пономарьова зібрав на щойно відкритій Центральній площі небувалу кількість шанувальників.

Однак містяни його добре знають не лише на сцені, а й у парках та площах Ірпеня.

"Зранку до ночі працюють тут робочі", - говорячи про активне відродження Ірпеня, жартома перефразовує слова власної пісні Олександр, на власні очі переконавшись, що місто змінюється на очах, і головне, що ці зміни надихають.