Лідером онлайн-голосування проекту “Нові лідери” стала Анастасія Попсуй

Громадська активістка, депутат Ірпінської міської ради Анастасія Попсуй стала лідером онлайн-голосування Національного проекту “Нові Лідери”, отримавши 4593 голосів виборців. Учора, 30 травня, припинилося голосування. Попсуй очолила п’ятдесят лідерів онлайн-голосування, які вийшли до наступного етапу проекту. Сьогодні, 31 травня, Відбірковий Комітет проекту визначить інших п’ятдесят лідерів, які вийдуть у наступний етап. Таким чином, буде визначено 100 переможців.

Анастасія Попсуй запропонувала проект “Школа геніїв: виклик системі”, і він ще раз підтвердив масштабний запит громадськості на пошук і формування нової, вільної від корумпованих зв’язків та демократично спрямованої еліти державного управління в Україні.

“Щиро дякую кожному громадянину України за кожен відданий мені голос. Саме завдяки вашій підтримці я очолила рейтинг лідерів національного проекту. Протягом останнього місяця я провела десятки зустрічей і вела активну кампанію в особистих розмовах та соціальних мережах, розповідаючи про важливість реалізації мого проекту. Я не піддалася шаленому тиску та кампанії з чорного піару проти з мене. Що й говорити, якщо моєю дискредитацією зайнялася відомий чорний піарник, скандальновідома Ірина Федорів, яка є лауреатом журналістської антипремії “Унітаз Року 2017” та увійшла до ТОП-5 журналістів, які зганьбили честь професії. Я щиро вірю в принциповість членів Наглядової Ради та Відбіркового комітету щодо об’єктивності оцінювання результатів учасників проекту”, - наголосила у своєму коментарі переможець онлайн-голосування проекту “Нові лідери” Анастасія Попсуй.

Анастасія Попсуй є очільницею Європейської асамблеї жінок-депутатів, громадським активістом, освітянкою, депутатом та секретарем Ірпінської міської ради. Працювала заступником Ірпінського міського голови із гуманітарних питань, активно займалася впровадженням освітньої та медичної реформ у місті, є авторкою тренінгових програм з лідерства та Європейських Студій. У 2017 році навчалася у літній школі Гарвардського університету (Кембрідж, штат Массачусетс), у 2016 році пройшла програму стажування у Європарламенті, навчалася ефективному врядуванню у США через програму «Відкритий світ» Американських Рад (2014). У рамках тренінгів та навчань відвідала більше 100 освітніх закладів різних країн Європи та США. Має багаторічний досвід координування освітніх національних та міжнародних проектів. Отримала низку відзнак та нагород, серед яких і відзнака Верховної Ради України «За заслуги перед Українським Народом».

У 2014 році Анастасія Попсуй адмініструвала найбільшу благодійну акцію в історії України щодо допомоги родинам загиблих на Майдані. Кошти, зібрані у рамках програми – 56 млн грн було передано 104 родинам загиблих, прозорість передачі коштів засвідчено міжнародними аудиторськими компаніями та Генеральною прокуратурою України.