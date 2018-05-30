Герус: «Блокування роботи Нацкомісії з тарифів пов'язана із інтересом до 500-мільярдних обертів щорічно»

Баталії довкола конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП набирають обертів. Днями у медіа з’явилася неперевірена інформація, що Дмитро Вовк відмовився від планів подовження своїх повноважень в статусі глави Нацкомісії з регулювання енергетики. Для втримання посади Вовк подав заявку на участь у конкурсі, але вона була скасована через невідповідність вимозі 5-річного досвіду роботи у сфері енергетики.

Прокоментував ситуацію щодо затягування роботи конкурсної комісії голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Як відомо, конкурс на дві посади членів НКРЕКП призупинено постановою Окружного адміністративного суду Києва (справа № 826/7309/18) від 14 травня 2018 року за клопотанням Антона Гудаченко, якого називають людиною Вовка.

«Оскільки у Вовка та Гудаченка немає 5 років досвіду роботи у сфері енергетики, то конкурсна комісія їх не допустила до конкурсу, так вимагає норма закону. Думаю, у даному випадку це є спроба через рішення суду повернутися у конкурс. При чому роль Антона Гудаченко, скоріш за все, просто допоміжна - допомогти Вовку повернутися у конкурс. НКРЕКП регулює ринки обсягом понад 500 млрд грн у рік, тому і такий інтерес”, - зауважив Герус.

На перше засідання суду у справі за позовною заявою Вовка, яке відбулося 17 травня, ніхто не прийшов. Наступне засідання – 5 червня. Герус виступає в якості третьої сторони.

“Ми хочемо бути третьою стороною, бо вважаємо, що ситуація зачіпає законні права та інтереси у тому числі і споживачів”, - додає він.

На думку голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, такі люди, як Вовк і Гудаченко, не повинні бути у НКРЕКП. “Тому що не підпадають під вимогу закону, який каже, що має бути досвід роботи 5 років у сфері енергетики. Якщо закон не виконувати, то треба ставити крапку у таких реформах і не витрачати час на імітацію”, - підкреслив Герус.

Під час роботи Вовка на чолі НКРЕКП прийнята сумнозвісна формула "Роттердам+", яку розслідує НАБУ.