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Кабмін затвердить концепцію розвитку цифрової економіки до 2020 року

29 травня 2018

Кабінет міністрів України сьогодні, 17 січня, має намір прийняти розпорядження «Пpo схвалення концепції розвитку цифрової економіки і суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації».

Також міністри мають намір розглянути проекти розпоряджень «Про створення комісії з реорганізації Державної інспекції навчальних закладів», «Про початок роботи зі створення в Україні Центру підтримки технологій і інновацій», зазначено на сайті уряду.

Також будуть розглянуті законопроекти «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», «Про внесення зміни до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України у зв’язку з організацією та проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018».

Раніше в Кабміні запропонували зрівняти інвалідів-візончиків з учасниками дорожнього руху.

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