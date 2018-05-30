Єдина цифрова інфраструктура України отримає мільярдні інвестиції

Інвестиції в розвиток єдиної цифрової інфраструктури України можуть скласти 5-6 млрд євро.

«Півтора роки тому ми приєдналися до єдиного цифрового маркету, європейського. Тобто, ми не є ще повноправними членами Євросоюзу, але завдяки спільній роботі з паном Еттінгером, був підписаний план … Цей план – це побудова єдиної цифрової інфраструктури для всієї Європи, і інвестиції оцінюються в близько 60 млрд євро, з яких 5-6 млрд може і повинна отримати Україна», – під час круглого столу з питань розвитку цифрової економіки повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань зв’язку та інформатизації Олександр Данченко, передає РБК-Україна.

За словами чиновника, для виконання цього плану потрібна єдина позиція української влади як на законодавчому, так і виконавчому рівні.

«Наступного вівторка ми зустрінемося з єврокомісарами, будемо звітувати і говорити про подальші плани», – додав Данченко.