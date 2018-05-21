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Кабмін визначився, як оцінюватиме ступінь ризиків господарської діяльності

21 травня 2018

Кабмін встановив єдиний підхід до розробки органами державного нагляду (контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду. Відповідна Методика затверджена постановою Кабміну від 10 травня 2018 роки № 342, яка набуде чинності 12 червня.

“Документ вводить більш чіткі вимоги для оцінки і визначення ступеня ризику від провадження такої діяльності, що забезпечить оптимальний перерозподіл уваги органів державного нагляду (контролю) менш ризикових суб'єктів господарювання на більш ризикові. Критерії визначаються на основі виявлених зв'язків між негативними наслідками (з урахуванням їх масштабу, причин (умов) та кількості) і відповідними кількісними, та якісними показниками (характеристиками) господарської діяльності суб'єктів господарювання”, - розповів директор юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат Максим Кожух.

“При розробці критеріїв визначаються чіткі, зрозумілі і вимірні показники, по яких визначається міра ризику, а по кожному показнику критеріїв нараховуються бали. Кількість балів повинна відображати ступінь відповідного ризику. Інформація про віднесення суб'єктів господарювання до ступеня ризику узагальнюється шляхом складання переліку у відповідній сфері господарської діяльності, з розташуванням їх в порядку зменшення сум балів. Такий перелік оновлюється щорічно не пізніше за 15 жовтня”, - додав Максим Кожух.

“Періодичність планових перевірок встановлюється залежно від ступеня ризику і може змінюватися у разі відсутності істотних порушень шляхом встановлення відповідного коефіцієнта (окрім суб'єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику). Відомості про перелік суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності з вказівкою ступеня ризику публікуються на офіційному сайті відповідного органу державного контролю” – підсумував Максим Кожух.

 

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