Порошенко, Меркель і Макрон зустрілися у Німеччині

10 травня в Аахені (Німеччина) глави держав України, Франції та Німеччини проведуть тристоронні переговори.

«В Аахені стартували тристоронні переговори Президента Петра Порошенка з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Емануелем Макрона», – повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко 9-10 травня 2018 поїде у Німеччину з робочим візитом, в рамках якого глава української держави зустрінеться ще й із президентом Європейської ради Дональдом Туском.