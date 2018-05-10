Гройсман доручив перевірити операторів через погіршення якості 3G

Якість мобільного зв’язку 3G в Україні помітно погіршилась, вважає прем’єр-міністр Володимир Гройсман, внаслідок цього він доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) перевірити мобільних операторів.

«Так побігли за 4G, що 3G втратили десь по дорозі. Прошу включити в протокольне доручення уряду НКРЗІ провести заміри щодо роботи операторів», – заявив прем’єр-міністр під час засідання Кабміну, додавши, що оператори не повинні вирішувати свої технічні проблеми за рахунок споживачів, передає 112.

«І якщо хтось говорить, що це транзитний період з 3G на 4G, – добре, згоден. Але тоді зробіть його безкоштовним», – висловився Гройсман.