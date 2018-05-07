У Києві розмістять 13 нових меморіальних дошок – КМДА

Пам’ятні дошки змонтують на честь:
– політика, військового і дипломатичного діяча Костянтина Іпсіланті
– ліквідатора аварії на ЧАЕС Пилипа Десятникова
– академіка НАН України Сергія Волкова
– громадського діяча, мецената і підприємця Григорія Гладинюка
– загиблого у Києві підполковника «Альфи» Андрія Кузьменка
– народної артистки України, концертмейстера Елеонори Пірадової
– поета Леоніда Тендюка
– вченого і професора Івана Зязюна
– астронома Клима Чурюмова
– доктора медичних наук Миколи Сергієнка
– тренера Феодори Кочергіної
– режисера Володимира Оглобліна
– письменника Анатолія Дімарова
Раніше повідомлялося, що у Києві почалося будівництво другої черги Меморіалу жертвам Голодомору