У Києві розмістять 13 нових меморіальних дошок – КМДА

Пам’ятні дошки змонтують на честь:

– політика, військового і дипломатичного діяча Костянтина Іпсіланті

– ліквідатора аварії на ЧАЕС Пилипа Десятникова

– академіка НАН України Сергія Волкова

– громадського діяча, мецената і підприємця Григорія Гладинюка

– загиблого у Києві підполковника «Альфи» Андрія Кузьменка

– народної артистки України, концертмейстера Елеонори Пірадової

– поета Леоніда Тендюка

– вченого і професора Івана Зязюна

– астронома Клима Чурюмова

– доктора медичних наук Миколи Сергієнка

– тренера Феодори Кочергіної

– режисера Володимира Оглобліна

– письменника Анатолія Дімарова

Раніше повідомлялося, що у Києві почалося будівництво другої черги Меморіалу жертвам Голодомору