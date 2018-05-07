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У Києві розмістять 13 нових меморіальних дошок – КМДА

07 травня 2018

На фасадах столичних будівель установлять 13 меморіальних дошок для ушанування пам’яті військових, політиків, письменників, учених і академіків НАН та громадських діячів, їх список уже затвердили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Пам’ятні дошки змонтують на честь:

– політика, військового і дипломатичного діяча Костянтина Іпсіланті

– ліквідатора аварії на ЧАЕС Пилипа Десятникова

– академіка НАН України Сергія Волкова

– громадського діяча, мецената і підприємця Григорія Гладинюка

– загиблого у Києві підполковника «Альфи» Андрія Кузьменка

– народної артистки України, концертмейстера Елеонори Пірадової

– поета Леоніда Тендюка

– вченого і професора Івана Зязюна

– астронома Клима Чурюмова

– доктора медичних наук Миколи Сергієнка

– тренера Феодори Кочергіної

– режисера Володимира Оглобліна

– письменника Анатолія Дімарова

Раніше повідомлялося, що у Києві почалося будівництво другої черги Меморіалу жертвам Голодомору

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