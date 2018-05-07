Саміт США-КНДР відбудеться в червні в Сінгапурі - південнокорейська газета

Мун відігравав центральну роль у розвіянні напруженої атмосфери на Корейському півострові, провівши низку зустрічей з представниками режиму Ким Чен Ина і закликавши до підписання мирної угоди з КНДР щодо офіційного покінчення з Корейською війною.

Згідно з планом, Мун наступного тижня відбуде до Токіо для переговорів з прем’єр-міністром Сіндзо Абе та китайським прем’єром, головна увага яких зосереджуватиметься на Північній Кореї. Президент Трамп пропонує, щоб його зустріч з Ким Чен Ином проходила на території демілітаризованої зони між двома Кореями.

У суботу, південнокорейське видання «Чосун Ілбо», посилаючись на дипломатичні джерела у Вашингтоні, повідомило, що саміт США-КНДР, ймовірно, відбудеться в Сінгапурі в червні. У відповідь на прохання коментувати повідомлення південнокорейської газети, Білий дім заявив, що поки що нічого не оголошують.