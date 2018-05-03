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ЄС ускладнить правила безвізового в’їзду

03 травня 2018

Європейський Союз може ускладнити правила в’їзду в шенгенську зону для громадян країн з безвізовим режимом.

Рішення ввести додаткову перевірку при перетині кордону прийняли на розгляд посли Євросоюзу.

Її вартість складе 7 євро. Як пропонують посли, потрібно додатково заповнювати анкету на спеціальному сайті максимум за 96 годин до поїздки. Внесені дані перевірятимуть через бази ЄС та Інтерполу і тільки потім видавати дозвіл на в’їзд, який буде діяти три роки. Цю пропозицію повинні ще розглянути в Європарламенті та Раді ЄС. Нагадаємо, з початку дії безвізового режиму між Україною та ЄС ним скористалися 490 тисяч українців.

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