ЄС ускладнить правила безвізового в’їзду

Рішення ввести додаткову перевірку при перетині кордону прийняли на розгляд посли Євросоюзу.

Її вартість складе 7 євро. Як пропонують посли, потрібно додатково заповнювати анкету на спеціальному сайті максимум за 96 годин до поїздки. Внесені дані перевірятимуть через бази ЄС та Інтерполу і тільки потім видавати дозвіл на в’їзд, який буде діяти три роки. Цю пропозицію повинні ще розглянути в Європарламенті та Раді ЄС. Нагадаємо, з початку дії безвізового режиму між Україною та ЄС ним скористалися 490 тисяч українців.