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Під Одесою з’явиться велика вітроелектростанція

19 квітня 2018

В Одеській області восени почнуть будувати вітряну електростанцію.

Будівництво почне компанія Ukraine Power Resources, передає «Думська».

Проект передбачає установку 26 вітрогенераторів потужністю 100 МВт між селами Визирка і Любополь Лиманського району. Представники Ukraine Power Resources уже зустрілися з главами сіл, розташованих поряд з територією майбутньої ВЕС.

«Зараз ми вибираємо виробника турбін, ведемо переговори з інвесторами, які можуть надати фінансування. На першому етапі плануємо залучити 140 млн євро. Якщо все буде йти за планом, в жовтні отримаємо дозвіл на будівництво і відразу ж почнемо його», — розповів гендиректор Ukraine Power Resources Пітер Гіш.

Компанія має намір виплачувати місцевим громадам 1000 євро за мегават потужності за кожен рік експлуатації ВЕС.

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