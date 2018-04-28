Під Одесою з’явиться велика вітроелектростанція

В Одеській області восени почнуть будувати вітряну електростанцію.

Будівництво почне компанія Ukraine Power Resources, передає «Думська».

Проект передбачає установку 26 вітрогенераторів потужністю 100 МВт між селами Визирка і Любополь Лиманського району. Представники Ukraine Power Resources уже зустрілися з главами сіл, розташованих поряд з територією майбутньої ВЕС.

«Зараз ми вибираємо виробника турбін, ведемо переговори з інвесторами, які можуть надати фінансування. На першому етапі плануємо залучити 140 млн євро. Якщо все буде йти за планом, в жовтні отримаємо дозвіл на будівництво і відразу ж почнемо його», — розповів гендиректор Ukraine Power Resources Пітер Гіш.

Компанія має намір виплачувати місцевим громадам 1000 євро за мегават потужності за кожен рік експлуатації ВЕС.