18.03.2018, Неділя, 18:49

USD 26.2000

RUB 0.4470

EUR 32.0000

Київ

+17°
C

Відео »

Британські парламентарі закликають припинити мовлення російського каналу "Russia Today"

14 березня , 2018 15:21

Новини » Анонси

15:22

Україну накриє дощами з мокрим снігом

15:21

Британські парламентарі закликають припинити мовлення російського каналу "Russia Today"

15:20

Кабмін схвалив законопроект про поліпшення інвестиційного клімату

15:17

Україна та США підписали угоду про співробітництво у сфері ядерної безпеки

13:13

Трамп запропонує озброїти шкільних вчителів

13:02

Наречена принца Гаррі вперше відвідала Букінгемський палац із офіційним візитом

12:52

У Кабміні підтримали новий закон «Про валюту»
Всі новини »

публікації »

Матюшину піймали на крадіжці бюджетних коштів при ремонті даху будинку культури Коцюбинського
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Яндекс.Метрика

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).