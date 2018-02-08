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Італійський сніговий циклон "Мартіна" насувається на Україну

08 лютого , 2018 12:11

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Італійський сніговий циклон "Мартіна" насувається на Україну

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