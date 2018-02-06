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Британські науковці змогли зафіксувати їжу у повітрі за допомогою ультразвукових хвиль.

06 лютого , 2018 15:31

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15:36

ВР дозволила Парубію підписати закон про деокупацію Донбасу і передати його на підпис президенту .

15:31

Британські науковці змогли зафіксувати їжу у повітрі за допомогою ультразвукових хвиль.

15:31

Британські науковці змогли зафіксувати їжу у повітрі за допомогою ультразвукових хвиль.

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